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В эфире телепроекта Андрея Малахова «Привет, Андрей» один из гостей исполнил несколько песен экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Передача была посвящена юбилею знаменитого певца.

Исполнителем его песен оказался Мадьяр Машарипов, представляющий Пермский край. Он совсем недавно участвовал в специальной военной операции. Мадьяр отправился туда добровольцем, но в прошлом году получил ранение. После лечения в Екатеринбурге боец вернулся домой.

«Наш земляк Мадьяр спел на популярной передаче „Привет, Андрей!“. Программа была посвящена 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, и Мадьяр исполнил две песни артиста», – сообщила местная газета «Камские зори».

В Добрянке, которая является малой родиной Мадьяра, он тоже выступал на мероприятиях, приуроченных ко Дню города.

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