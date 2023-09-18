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Примадонна российской эстрады обязательно попытается еще раз вернуться на родину. Такой прогноз дала в беседе с журналистом «АиФ» известная астролог Тамара Глоба, уже не один раз предсказывающая различные события в жизни Аллы Пугачевой.

По ее словам, знаменитая 74-летняя певица не может полноценно жить вдали от России. Поэтому придет время, когда Пугачева снова вернутся на родину. При этом данный вопрос в семье артистки, которая в данный момент проживает на территории Израиля, уже закрыт.

Согласно астрологическому прогнозу Тамары Глобы, Алла Борисовна в скором времени вновь попытается вернуться в Россию, поскольку на родине у нее осталось «абсолютно все». При этом в Израиле популярная певица не живет, а «существует практически в безвоздушном пространстве».

«Вот ты живешь, дышишь, ты не замечаешь воздуха. Но когда его вдруг лишаешься, жизнь становится невозможной», – отметила Глоба.

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