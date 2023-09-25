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Для многих людей театр – это место, где можно увидеть новое и пережить нечто необычное. Но что, если у вас есть проблемы со слухом? Сурдомюзиклы предлагают решение, объединяя мир глухих и слышащих на одной сцене.

Искусство без границ

Театр по своей природе является местом, где границы реальности размываются, а искусство дарит нам новые миры и переживания. В Санкт-Петербурге на сцене культурного центра «GAiKA SPACE» 30 сентября пройдет спектакль, который позволит и глухим, и слышащим зрителям по-новому взглянуть на возможности театра.

Проект с глубоким посланием

Как мы уже сказали, представление особенно тем, что артисты одновременно исполняют роли на словесном и жестовом языках – это позволяет как слышащим, так и глухим зрителям наслаждаться происходящим на сцене.

Фото: ООО «ГОРЕ ГРУПП»
Фото: ООО «ГОРЕ ГРУПП»

Сурдомюзикл «Лорелея. Дева Рейна» является первым в России проектом, где словесный и жестовый языки совмещаются, создавая гармоничное и цельное представление. Артисты исполняют роли, одновременно обращаясь и к слышащим, и к глухим зрителям. Инициатива приурочена к Международному дню глухих и подчеркивает важность включения и равенства.

Талантливая команда и их вклад

За успехом проекта стоит целая команда профессионалов, каждый из которых внес свой неповторимый вклад в создание мюзикла:

  • Елизавета Фролова – автор идеи и продюсер;
  • Александра Кондрашова – драматург и режиссер-постановщик;
  • Екатерина Кононенко – ответственна за жестовый язык;
  • Анна Орлова – композитор;
  • Денис Айзин – хореограф;
  • Илья Куприянов – создатель костюмов;
  • Актерский состав, включая Кристину Соколову, Артема Елисеева, Дарию Рубину и многих других.

Подготовка к мероприятию

За час до начала спектакля зрители смогут посетить интерактивную выставку музея «В тишине», где представлены экспонаты и задания, позволяющие погрузиться в мир глухих. Также будут работать интерактивные зоны с аква-гримом, фотозонами и возможностью узнать свое имя на жестовом языке.

Поддержка и продолжение инициативы

Проект получил широкую поддержку и освещение в СМИ. Кроме того, часть средств от продажи билетов направляется в благотворительный фонд «Анастасия» в поддержку людей с нарушением слуха. Те, кто не сможет посетить мероприятие 30 сентября, могут выбрать одну из трех других дат в октябре и ноябре (14/10, 3/11, 24/11).

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