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Прославившийся в России благодаря роли Фила Ричардса в популярном сериале «Интерны», актер американского происхождения Один Байрон после завершения проекта надолго пропал с экранов. Портал News.ru опубликовал материал о конфликте актера с Охлобыстиным, критике СВО и дальнейшей творческой судьбе артиста.

Родиной актера Одина Байрона является американский штат Миннесота, на территории которого в 1984 году в небольшом городке Дулут и родился будущий артист. После окончания школы он продолжил учебу на факультете музыкального театра в университете Мичигана. В 20-летнем возрасте Байрон попал в Россию в составе группы американских студентов, которые приехали по программе обмена в Школу-студию МХАТ.

Известность в России актер получил после участия в съемках сериала «Интерны», в котором его персонаж Фил Ричардс появился с 67 серии. Однако в 2015 году между американским актером и Иваном Охлобыстиным случился конфликт. По словам Байрона, он решился признаться всем в любви к мужчинам из-за «постоянных агрессивных заявлений и проявления гомофобии от Охлобыстина». После конфликта, он решил на время уехать в США, чтобы повидаться с семьей.

В 2013 году актер получил вид на жительство в России, постоянно работал в театре «Сатирикон» и уже сам заявлял, что не может понять, американец он или уже русский. С 2014 года он начал работать в театре «Гоголь-центр», где исполнял роли в таких спектаклях, как «Мертвые души», «Кафка» и «Демоны». После начала специальной военной операции актер покинул Россию и в настоящий момент работает актером в гамбургском Thalia Theater и Национальном театре оперы и балета в Амстердаме.

В одном из своих интервью Байрон заявил: «В феврале 2022 года я был в Грузии. Мы каждый день сидели на кухне и читали новости. Я просто понял, что вернуться в Москву и жить, как мы жили раньше, – не вариант. И наслаждаться этим прекрасным городом мы больше не можем. Я прислал в „Гоголь-центр“ заявление, что ухожу с работы».

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