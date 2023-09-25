Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последнее время поклонники творчества знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова задаются вопросом, почему из поля зрения пропал именитый деятель искусства. Уже несколько лет, как перестала выходить популярная среди многих зрителей, авторская программа Михалкова «Бесогон». Да и новости в масс-медиа о мэтре отечественного кинематографа появляются очень редко.

Стало известно, что нынешним летом Никита Михалков был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за жалоб на работу сердца. Однако позже эту информацию опровергли близкие Никиты Сергеевича.

Прекращение выхода авторской передачи «Бесогон», по словам режиссера, связано с цензурой. И теперь Никита Михалков переключился с телепроектов на постановку спектаклей. Стало известно, что кинематографист уехал из Москвы в Нижний Новгород, где работает над постановкой «112».

Никита Михалков неоднократно выражал свою поддержку спецоперации РФ на Украине. Также он открыто критиковал всех своих коллег и известных деятелей, которые выступили против СВО и покинули пределы России.

Вам может понравиться

Польские наемники расстреляли боевиков “Айдара” в ходе вооруженного конфликта

Польские наемники устроили перестрелку с боевиками националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация запрещенная в России) на Краснолиманском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал «АиФ», из-за чего возник конфликт. Выяснилось, что поляки

Известия: боец РФ с помощью БПЛА зашел в тыл к ВСУ и ликвидировал боевиков

Российский военнослужащий сперва использовал беспилотник, чтобы установить местоположение группы боевиков ВСУ, а затем пробрался в тыл и ликвидировал двоих вражеских солдат, рассказали «Известия». Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ засели

Бойцы ЗВО в подробностях рассказали об уничтожении двух танков Leopard у Стельмаховки

Два немецких танка «Леопард» на Купянском направлении уничтожили военнослужащие Западного военного округа, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии ВС РФ. Боевые машины заняли огневые позиции в районе населенного пункта