В последнее время поклонники творчества знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова задаются вопросом, почему из поля зрения пропал именитый деятель искусства. Уже несколько лет, как перестала выходить популярная среди многих зрителей, авторская программа Михалкова «Бесогон». Да и новости в масс-медиа о мэтре отечественного кинематографа появляются очень редко.

Стало известно, что нынешним летом Никита Михалков был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за жалоб на работу сердца. Однако позже эту информацию опровергли близкие Никиты Сергеевича.

Прекращение выхода авторской передачи «Бесогон», по словам режиссера, связано с цензурой. И теперь Никита Михалков переключился с телепроектов на постановку спектаклей. Стало известно, что кинематографист уехал из Москвы в Нижний Новгород, где работает над постановкой «112».

Никита Михалков неоднократно выражал свою поддержку спецоперации РФ на Украине. Также он открыто критиковал всех своих коллег и известных деятелей, которые выступили против СВО и покинули пределы России.