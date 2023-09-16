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Известный российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году своей жизни. Стало известно, что неделю назад артист был госпитализирован в больницу в отделение реанимации. Все время он был в очень тяжелом состоянии.

Медики боролись за его жизнь, однако организм не справился, и вечером 15 сентября актер скончался. Согласно сообщению Телеграм-канала MASH, причиной смерти Гришечкина стали проблемы с сердцем.

Заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Еще с юных лет увлекся театром. И, будучи еще школьником, начал играть в постановке Валерия Беляковича «Соловей».

На счету знаменитого российского актера более 160 киноролей. Наиболее отечественному зрителю он запомнился своей ролью майора Александра Староконя в сериале «Солдаты». Фраза его героя «Интересно девки пляшут» стала культовой благодаря его великолепному исполнению. Последняя роль, которую успел сыграть Гришечкин незадолго до своей смерти – это роль Солдатова в сериале «Дурдом».

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