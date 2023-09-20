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После осознания потери Александра Пахмутова целый день плачет. Ее эмоциональное состояние сильно ухудшилось, рассказали «Московскому комсомольцу» источники из окружения композитора. Она очень тяжело переносит смерть своего супруга Николая Добронравова.

«Александра Николаевна плачет практически весь день. Сегодня к ней пришло осознание произошедшего. Поэтому пока непросто», – пишет МК.

Родственники Пахмутовой уверены, что она справиться со своими эмоциями и придет в чувства, так как является волевой женщиной.

Пахмутова и Добронравов прожили вместе 67 лет. Для поэта-песенника, умершего 16 сентября, она всегда была музой, вдохновляющей на создание новых шедевров. Пара создала множество известных музыкальных композиций, которые знают и поют все.

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