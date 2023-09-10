Ксения Собчак выразила свое отношение к новому клипу Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов Минюстом России). В своем комментарии она высмеяла рэпера за попытку приписать себе лавры Шуфутинского и предложила ему исследовать другие интересные музыкальные направления.

Моргенштерн в своем клипе «Черный русский», режиссером которого выступил Александр Романов, представил видеоряд, который включает элементы шансона и отправляет его в мир лихих 90-х с криминальными разборками, драками и стрельбой. Это видео вызвало разные мнения в обществе, и Ксения Собчак выразила свое собственное мнение о нем.

Она заявила, что Моргенштерн, хоть и говорит правильные вещи, мог бы создать более качественное и интересное произведение. Она также призвала его исследовать иной музыкальный путь, а не копировать стиль Шуфутинского. В заключение Собчак выразила надежду на то, что Моргенштерн представит новый трек, но уже в стиле Михаила Круга.