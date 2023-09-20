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Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, рассказал, какие вещи бросали поклонники на сцену во время его выступлений.

По словам Ярослава, нередко фанаты и фанатки снимают с себя футболки и бросают их на сцену. Однако, как отметил артист, один раз кто-то на его концерте бросил на сцену женское нижнее белье. «Не знаю, могу ли я это говорить или нет, но такое было впервые…Трусы. Женские», – рассказал SHAMAN.

Певец также подчеркнул, что видел, как белье упало на сцену. Но подходить его и брать в руки он не стал. «А вдруг хозяйка обратно их захотела бы себе вернуть? Как потом домой идти?», – пошутил артист. Ярослав отметил, что сам тоже иногда любит «похулиганить», однако он старается не переусердствовать.

Ранее сообщалось, что строчка из композиции Ярослава Дронова «Встанем» была размещена на новом памятнике выдающемуся полководцу Александру Невскому в Липецке. На памятнике выгравировали: «Герои России останутся в наших сердцах до конца».

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