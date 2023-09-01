В Лондоне была поставлена альтернативная версия балета Чайковского «Щелкунчик». Об этом сообщило британское издание The Guardian. Спектакль будет представлен 28 октября в лондонском джаз-клубе Tuff Nutt. Хореографом выступил британец Дрю Макони.

В новом «Щелкунчике» главными героями теперь будут не девочка по имени Клара и деревянный Щелкунчик, а мальчик Клайв и игрушка Action Man. Основной сюжет был сфокусирован на отношении главного героя со своим отцом. Макони заявил, что в классической постановке совершенно не отражается жизнь большинства людей из-за расовых и культурных особенностей сюжета.

Российские артисты балета поделились своим мнением относительно британской интерпретации мировой классики. Бывший директор театра «Кремлевский балет» Николай Троицкий заявил: «Это чудовищное варварство». Народный артист России Сергей Филин рассказал, что классический балет «Щелкунчик» пользуется невероятной популярностью во всем мире. Поэтому менять сюжет произведений мировой классики просто бессмысленно.