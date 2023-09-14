Популярный российский артист Роман Курцын выступил в роли сценариста, главного продюсера и актера в предстоящем фильме «Не будите лихо». Деталями работы над проектом Курцын поделился на своей страничке популярной социальной сети.

Производством предстоящей картины «Не будите лихо» занимается компания KURTSYN совместно с «Ярфильм» и «Берг Саунд». Несмотря на то, что сюжет фильма является достаточно серьезным, одна из сцен выбивается из тематики картины. Фильм расскажет о ветеране войны в Афганистане, который будет бороться с криминальными авторитетами.

Курцын опубликовал снимок со своими коллегами, которые снимались в одной из сцен фильма обнаженными. По сюжету, герой Курцына врывается в боулинг и начинает разборки со своими врагами путем применения физической силы. Но после четыре актера уже сидят на диване абсолютно голые, прикрывая интимные места шарами для боулинга.

Роман Курцын оставил своих поклонников в неведении, почему герои в данной сцене были полностью без одежды