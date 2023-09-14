Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярный российский артист Роман Курцын выступил в роли сценариста, главного продюсера и актера в предстоящем фильме «Не будите лихо». Деталями работы над проектом Курцын поделился на своей страничке популярной социальной сети.

Производством предстоящей картины «Не будите лихо» занимается компания KURTSYN совместно с «Ярфильм» и «Берг Саунд». Несмотря на то, что сюжет фильма является достаточно серьезным, одна из сцен выбивается из тематики картины. Фильм расскажет о ветеране войны в Афганистане, который будет бороться с криминальными авторитетами.

Курцын опубликовал снимок со своими коллегами, которые снимались в одной из сцен фильма обнаженными. По сюжету, герой Курцына врывается в боулинг и начинает разборки со своими врагами путем применения физической силы. Но после четыре актера уже сидят на диване абсолютно голые, прикрывая интимные места шарами для боулинга.

Роман Курцын оставил своих поклонников в неведении, почему герои в данной сцене были полностью без одежды

Вам может понравиться

Минобороны РФ сообщило об 11 сбитых дронах ВСУ над Крымом

В 5:30 14 сентября Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотных аппаратов ВСУ на Крым. Попытка удара по объектам на территории России пресечена, заявляет военное ведомство. Известно об одиннадцати сбитых вражеских

Корабль Черноморского флота “Сергей Котов” отразил атаку пяти безэкипажных катеров ВСУ

Пять безэкипажных катеров ВСУ попытались ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов» в Черном море. Экипаж задействовал штатное вооружение и уничтожил вражеские надводные дроны, сообщает Минобороны РФ. Очередная атака на корабль

На картине Василия Сурикова новосибирцы разглядели кинорежиссера Никиту Михалкова

В государственном художественном музее в Новосибирске проходит выставка полотен художника Василия Сурикова, которая приурочена в 175-летию со дня его рождения. На выставке представлены все знаменитые работы живописца, но пристальное внимание