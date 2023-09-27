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Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев (родом из Якутии) прокомментировал решение Минкульта Российской Федерации об отзыве прокатного удостоверения у его картины. Корреспондент «НСН» после общения с якутским режиссером приводит его слова.

«Я пока не хочу давать комментарии, пока осознаю ситуацию», – заявил Бурнашев корреспонденту. При этом создатель фильма «Айта» отказался отвечать на вопрос о том, встречался ли он уже с сотрудниками Роскомнадзора.

Ранее стало известно об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта», режиссером которого и является Степан Бурнашев, Министерством культуры Российской Федерации. Данное решение было принято сразу после того, как картина была запрещена к показу Роскомнадзором. Представители государственного ведомства нашли в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Фильм «Айта» рассказывает трагическую историю гибели девочки по имени Айта, в смерти которой местные жители заподозрили сотрудника полиции по имени Афанасий. В основе картины лежат реальные события.

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