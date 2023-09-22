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Режиссер и сценарист Александр Сокуров выразил свое взгляды на ситуацию с запретом на показ якутского фильма «Айта» в России, назвав это странной политической акцией и большой ошибкой. Он подчеркнул, что кино не должно разжигать межнациональные конфликты и запрет его демонстрации — неправильное решение.

Роскомнадзор потребовал удалить этот успешный якутский фильм с видеосервисов, объясняя это присутствием в нем пропаганды национализма. Однако, согласно Сокурову, такие меры крайне несправедливы и неподходящи.

«Это большая ошибка. Я не верю, что в кинематографе может быть что-то, что разжигает национальные конфликты, по крайней мере в русской кинотрадиции… Мы этому не учились, такая странная политическая акция», — подчеркнул Сокуров.

По его мнению, вместо запретов государственные органы должны сосредоточиться на формировании трезвого отношения к культуре среди граждан России.

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