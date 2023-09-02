Знаменитая российская актриса Равшана Куркова во время беседы с журналистами на премьере фильма «Я делаю шаг» вспомнила о своем погибшем коллеге Сергее Пускепалисе.

По словам актрисы, ей посчастливилось работать вместе с Пускепалисом, который был не просто великим профессиональным актером, но и человеком с большой буквы. Равшана не смогла сдержать слез, когда говорила о погибшем актере: «Мы работали вместе. Элегантный, классный, человечище с большой буквы».

Сергей Пускепалис – российский актер с литовско-болгарскими корнями, известен зрителям своими многочисленными работами в театре и кино. Однако он активно занимался не только творчеством, но и волонтерской деятельностью. С 2015 года Пускепалис неоднократно посещал Донецкую Народную Республику и оказывал финансовую поддержку жителям Донбасса. Актер погиб 20 сентября 2022 года во время дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области. Пускепалис ехал в фургоне, который перевозил в Москву, чтобы передать его российским военным на Донбасс.