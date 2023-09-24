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Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш, входящий в состав жюри нового сезона шоу «Битва поколений», сравнил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka с «дешевой люстрой из IKEA». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Муз-ТВ».

Соответствующий отрывок из речи члена жюри был опубликован в Телеграм-канале. Виктор Дробыш в попытке описать выступления певцов Шуры и Мии, сравнил их с ювелирными изделиями авторской работы на заказ и товар масс-маркета.

«Как бы он (Шура) не волновался, как бы он не переживал, его голос, его произношение, его харизма, все, что вместе – это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (Mia Boyka) люстра, но из Икеи!», – заявил Дробыш.

Примечательно, что подобное сравнение вызвало улыбку на лице у певца Шуры, тогда как популярная певица Mia Boyka была просто шокирована подобным сравнением. Интересно, что в комментариях мнения зрителей разделились примерно поровну. Часть аудитории поддержала слова продюсера, а другая часть заступилась за молодую певицу, назвав ее «красоткой с прекрасным голосом».

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