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Съемки продолжения сериала «Счастливы вместе», который теперь будет называться «Букины» уже начались. В Сети даже появились первые кадры со съемочной площадки.

На снимках можно увидеть Дарью Сагалову, которая вновь воплощает роль Светы Букиной. Однако теперь зрители уже увидят повзрослевшую Светлану, которая превратилась в эффектную женщину. Ее партнером по съемочной площадке является Михаил Тарабукин, известный своей ролью Феди в сериале «Кухня». Он исполнит роль потенциального жениха Светы Букиной.

Также появились первые кадры с Александром Якиным, который снова сыграет Рому Букина. Герой сериала, как и сам актер, заметно повзрослел и изменился. Отмечается, что новый сезон зрители увидят уже к концу текущего года. Предполагается, что он будет состоять из 10 серий по 24 минуты каждая.

К своим ролям также вновь вернутся Виктор Логинов (Геннадий Букин) и Наталья Бочкарева (Дарья Букина). Создатели решили переименовать сериал, заменив его прежнее название на «Букины». И это вполне логично, ведь главные герои сериала – семья Букиных.

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