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Масштабный художественно-документальный фильм «Императрицы» ожидается на экранах российских кинотеатров с 26 октября. Этот фильм является частью цикла исторических проектов «Русь», посвященных событиям и личностям, влиявшим на формирование Российской империи. Он является продолжением успешной ленты «Петр I: Последний царь и первый император», которая стала самым кассовым художественно-документальным проектом в истории российского кинопроката.

Режиссером фильма «Императрицы» является Андрей Кравчук, известный своими работами, такими как «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения» и «Петр I. Последний царь и первый император». Фильм рассказывает о первых императрицах Российской империи, а Юлия Пересильд исполнила роль Елизаветы Петровны.

Сюжет фильма охватывает период, когда Петр I обещает своей дочери, Елизавете Петровне, замужество за Людовика XV, что должно было сделать ее королевой Франции. Однако смерть великого монарха меняет все планы, поскольку Петр I уходит из жизни, не назвав наследника, что порождает интриги и борьбу за власть.

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