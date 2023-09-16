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Ярослава Дегтярева, которая в третьем сезоне «Голоса» поразила всех блестящим исполнением песни «Кукушка», выступила на проекте «Голос. Уже не дети». К 15-летней девушке, спевшей народную песню «Ой, то не вечер», не обернулся никто, хотя Дмитрий Билан и сказал, что голос очень знакомый.

После исполнения песни наставники обернулись и моментально узнали Ярославу. Они сразу же попросили ее снова исполнить композицию Виктора Цоя «Кукушка». Девушка расплакалась, но просьбу выполнила. Также она перепела еще раз песню «Ой, то не вечер», но уже в дуэте с Пелагеей. Дегтярева рассказала, что «Голос» разделил ее жизнь на «до» и «после».

«Ну, конечно, во мне еще есть эта искренняя, добрая девочка, которая пела “Кукушку”», — добавила девушка.

Ярослава Дегтярева вышла в финал третьего сезона голоса. Тогда ей было семь лет, но исполнение песни «Кукушка» поразило Пелагею и Билана, обернувшихся к ней. В качестве наставника она тогда выбрала Дмитрия.

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