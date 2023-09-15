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Популярный российский исполнитель Хабиб в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале призвался, что изначально его хит «Ягода малинка» был посвящен известной блогерше Вале Карнавал. В настоящий момент одноименный клип, размещенный на платформе YouTube, набрал уже 640 миллионов просмотров.

«Когда создавалась песня, я придумывал какое-то обращение на первых секундах трека. Во всем известном варианте звучит: «Всем девчонкам посвящается», хотя изначально была другая версия», – заявил в эфире программы Хабиб.

После этого популярный певец включил первую версию песни «Ягода малинка», в которой на первых секундах звучит фраза «Вале Карнавал посвящается». Блогерша, которая также присутствовала на эфире, подошла к Хабибу и обняла его. При этом Валя Карнавал заявила, что певец «сделал ей не просто день, а целый год».

Также Хабиб рассказал, что раньше работал обычным полицейским в Казане. Когда он решил стать артистом и уволился из правоохранительных органов, то пообещал пригласить своих коллег на сольный концерт, как только прославится. В итоге Хабиб сдержал свое слово, и через три года выкупил сто мест на своем концерте для бывших коллег.

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