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Американский журнал Page Six опубликовал в своем материале последние подробности нового романа 48-летнего актера Леонардо Ди Каприо с 25-летней моделью Витторио Черетти.

Источник издания поделился подробностями взаимоотношений между моделью и популярным американским актером. По его словам, паре нравится общество друг друга, поэтому они проводят много времени вместе. «За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне», – заявил источник журнала.

Также стало известно, что на одной из вечеринок звездная пара танцевала практически всю ночь напролет. «Судя по всему, их роман — это нечто большее, чем мимолетная интрижка», – резюмировал источник.

Напомним, что репортеры неоднократно замечали голливудского актера Леонардо Ди Каприо в компании модели Витторио Черетти. Впервые пару заметили на совместной прогулке еще в августе, когда Ди Каприо шел рядом с Черетти. Тогда пара неспешно гуляла, поедая мороженное и запивая его кофе со льдом.

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