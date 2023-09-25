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25 сентября популярный голливудский актер Уилл Смит отмечает свое 55-летие. Первый успех в кино актер получил после съемок в комедийном боевике «Плохие парни». А благодаря роли «Люди в черном» он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

В 2022 году артист получил премию «Оскар» за главную роль в картине «Король Ричард». Однако вовсю прочувствовать свой успех актер не смог из-за скандала, разгоревшегося во время церемонии награждения. Ведущий Крис Рок очень неуместно подшутил над короткой стрижкой жены Уилла, сравнив ее с солдатом Джейн. Смит не выдержал такой дерзости ведущего и залепил ему пощечину на газах у изумленной публики. В интернете видеозапись инцидента стала вирусной.

После скандала Уилл Смит стал персоной нон-грата на любых мероприятиях, организованных Американской академией кинематографических искусств и наук. И хотя Уилл Смит после случившегося принес официальные извинения Крису Року, никто не решался пригласить актера на съемки. И только в январе 2023 года стало известно, что актер будет сниматься в продолжении сказки «Аладдин» в роли джинна.

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