Актер Станислав Садальский вступился за свою коллегу Лию Ахеджакову, подчеркнул при этом, что находится с ней по разные стороны баррикад. Он также раскритиковал решение об отстранении артистки от всех ролей
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Актер Станислав Садальский вступился за свою коллегу Лию Ахеджакову, подчеркнул при этом, что находится с ней по разные стороны баррикад. Он также раскритиковал решение об отстранении артистки от всех ролей в театре.

«К сожалению, никто из театра или из нашего киноактерского сообщества не поддерживает её. Может быть, ей это и не нужно, но зритель нужен! Наш зритель — это я, наша Родина, и она должна быть единая», – написал Садальский в своем тг-канале.

Звезда сериала «Место встречи изменить нельзя» также заявил, что Ахеджакова терпеть его не может. Однако он все же ее поддерживает. Садальский выразил сожаление, что актриса погрузилась в политические игры.

Напомним, с момента начала специальной военной операции актриса делает антироссийские заявления. Также во время недавнего выступления в Бремене она появилась на сцене с флагом Украины. Сама Ахеджакова объяснила, что флаг ей передал провокатор.

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