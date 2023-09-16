На сольном концерте в «Телеклубе» в Екатеринбурге телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова презентовала новую песню под названием «Позови».

Она объявила, что поклонники, собравшиеся на концерт (а их оказалось больше двух тысяч человек) первыми услышали только что вышедшую в свет композицию.

«Мне так волнительно ее исполнять. Она только сегодня вышла и вы – первые, кому я ее спою!», – сообщила певица со сцены.

Не обошлось и без зажигательных танцев Бузовой. Публика, среди которой оказались люди разных возрастных категорий, были в восторге от концерта.

Портал E1 высказал удивление тем, что на концерт Бузовой в «Телеклубе» пришло огромное количество мужчин. Сама исполнительница за время концерта минимум 7 раз меняла наряды, представая перед зрителями в новых образах.