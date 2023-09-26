Народный артист Советского Союза Олег Басилашвили 26 сентября отметил 89-летие. На днях он дал большое интервью, в котором рассказал, как его не хотел брать на пробы «Осеннего марафона» режиссер Георгий Данелия.

По словам известного артиста, несмотря на сотни сыгранных ролей в театре и кино, он до сих пор помнит свою роль Бузыкина в фильме «Осенний марафон». Басилашвилли рассказал, что ассистенткой у Георгий Данелия работала Елена Судакова, с которой артист ранее не был знаком. Однако она решила, что главную роль в картине должен исполнить именно он. При этом Данелия всячески отказывался брать на пробы Олега Басилашвили.

Но Елена Судакова под свою ответственность пригласила его на пробы в этот фильм. Она была уверена, что во время проб Георгий Николаевич изменит свое мнение. В итоге режиссер согласился прослушать Басилашвили, и по итогу он сыграл роль Бузыкина.

Олег Басилашвили сыграл множество ролей как в советском, так и российском кинематографе. Но роли Бузыкина в фильме «Осенний марафон», Самохвалова в «Служебном романе» и Воланда в «Мастер и Маргарита» поистине его сделали культовым российским актером.