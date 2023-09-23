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После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года целый ряд отечественных знаменитостей сбежал из России. При этом многие из них на собственном опыте поняли, насколько трудно реализоваться артисту в другой культурной среде, а некоторые даже успели вернуться назад.

О печальной судьбе покинувших пределы родной страны российских артистах рассказал Иван Охлобыстин. Его слова публикует «Пятый канал». По словам актера, многие уехавшие знаменитости поняли, что их талант на Западе не востребован, поэтому большая часть из них рано или поздно вернется назад.

«Ты никому там не нужен. Жизнь может нами крутить по-разному, но объективно – люди творческих профессий там не нужны. Это другая аудитория, другая социальная среда, поэтому артист никогда не передаст то, что действительно чувствуют люди там, куда они переехали. Они знают только то, чем живем мы, чем сами жили до этого», – объяснил свою точку зрения Охлобыстин.

По его словам, беглецы попросту предали саму суть своей профессии, которая заключается в поддержке зрителя в трудные времена. Поэтому только некоторые артисты смогут отмыться от позора и повторно завоевать любовь народа.

«Творческий человек может быть нужен только на Родине. Основная задача человека искусства — вдохновлять на подвиг, на реализацию, на преодоление. Где-нибудь в провинции мальчик или девочка, сидящие у телевизора, будут смотреть фильм и мечтать о том, что и они тоже будут как герой на экране», – резюмировал Охлобыстин.

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