Компания Coca-Cola 14 сентября 2023 года представила новый продукт. Речь идет о газированном напитке Coca-Cola Zero Sugar Y3000. Данная газировка отличается от предыдущих продуктов тем, что в ее создании принимал участие искусственный интеллект (ИИ).

По словам создателей напитка, у потребителя появился шанс оказаться в 3000 году. Для этого всего лишь необходимо попробовать новую Coca-Cola Zero Sugar Y3000. «Впервые Coca-Cola Zero Sugar Y3000 была создана совместно с искусственным интеллектом, чтобы помочь поклонникам колы почувствовать вкус завтрашнего дня. Попробуйте будущее прямо сейчас. Coca-Cola Zero Sugar Y3000 будет доступна только в течение ограниченного времени, поэтому приобретите Coca-Cola Zero Sugar Y3000 и загляните в мир будущего», – говорится в сообщении производителя.

На данный момент еще не известно, на что похож вкус нового газированного напитка, предлагаемого производителем Coca-Cola. Отмечается, что также будет выпущена версия и с сахаром, однако тираж такой продукции будет ограничен.