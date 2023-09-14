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В Словакии погиб лидер политической партии Princip Атила Геня. Словацкий политик перевернулся на колесном погрузчике. Об этом сообщают правоохранительные органы Словакии.

Накануне досрочных парламентских выборов в Словакии, которые должны состояться уже 30 сентября, погиб лидер партии Princip. Данная политическая сила выдвинула для участия в выборах 70 кандидатов из 150 возможных.

Пресс-служба словацкой полиции сообщает, что во время движения колесного погрузчика он опрокинулся, вследствие чего 44-летний водитель получил тяжелые травмы.

При этом руководство партии Princip подтверждает информацию о гибели своего лидера, но не сообщает никаких подробности трагичного инцидента. Соответствующая публикация появилась на официальных страницах партии в социальных сетях. Напомним, что лидер словацкой партии Princip Атила Геня был головой села Жехня, расположенного в восточной части страны.

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