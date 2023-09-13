Составлен список артистов, уехавших из России на Украину после начала СВО

Портал News.ru рассказал, чем сейчас занимаются артисты, которые с началом СВО приняли решение уехать на Украину.

Одним из них стал певец Макс Барских. В одном из своих заявлений он запретил россиянам слушать его песни, а затем намеревался пойти служить в украинскую армию. Но затем вдруг оказался в Соединенных Штатах, забыв свои обещания.

Актер Александр Печерица, известный по сериалам «По законам военного времени» и «1941», сейчас участвует в боевых действиях в составе ВСУ. После отъезда из России он добровольно записался в подразделение территориальной обороны, а затем попал в зону проведения специальной военной операции. На Украине прошло детство будущего артиста, хотя родился он в Санкт-Петербурге.



Актриса Екатерина Кузнецова, которая строила карьеру в России на протяжении 10 лет и снялась во многих популярных проектах “Вампиры средней полосы”, “Кухня”, “Знахарь” и прочие), осудила СВО и отправилась на Украину. Она собирает сейчас средства для ВСУ и оказывает гуманитарную помощь, не снимаясь в кино.

Перестала приезжать в Россию и оперная певица Мария Максакова (признана иноагентом в РФ). Она приняла такое решение после начала СВО.