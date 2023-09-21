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Украинская певица Таисия Повалий, длительный период проживающая и ведущая концертную деятельность на территории Российской Федерации, может лишиться украинского гражданства. Многие украинцы уже неоднократно возмущались позицией артистки, выступающей на патриотических мероприятиях в России.

Очередной скандал вокруг ее персоны разгорелся в украинском интернет-пространстве после появления в Сети видео выступления Повалий в Кремле. Артистка исполнила песню «Ти ж мене пiдманула» на украинском языке с Кубанским казачьим хором в рамках концерта «Песни русского мира».

После ее выступления в украинских социальных сетях разгорелся нешуточный скандал. Больше всех возмущалась украинская певица Анастасия Приходько. «Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте как зовут!», – заявила  певица. Она также напомнила, что Таисия Повалий является обладательницей Ордена Дружбы за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной.

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