2 октября телеканал НТВ представит третий сезона сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым, Сергеем Жарковым и Еленой Вожакиной.

Новая часть многосерийного детектива расскажет о попытке следователя Юрия Брагина и опера Михаила Шибанова разобраться в обстоятельствах гибели авторитета Сергея Радулова (Радуга). Это приведет к совершенно непредсказуемым последствиям.

Иван Колесников рассказал, что в третьем сезоне много внимания будет уделяться отношению Брагина с детьми и женой, расследование преступлений станет как бы второстепенной тематикой, но интерес от этого не пропадет. Также актер пообещал еще больше экшена, погонь, драк и перестрелок.

«Подробностей раскрывать не хочу, но отмечу, что актёрской игрой Елены Вожакиной во время одной экшен-сцены была восхищена вся съёмочная группа настолько, что мы не в силах были дальше продолжать съёмку. Я даже подумал, что она получила настоящую травму, однако всё было хорошо», – рассказал Колесников.

Режиссер Денис Нейманд отметил, что творческий дуэт Жаркова и Колесникова стал одной из главных причин успеха сериала «Первый отдел». Кроме того, зрителей привлекают красивые виды Петербурга и запутанный интересный сюжет.