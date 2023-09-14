В государственном художественном музее в Новосибирске проходит выставка полотен художника Василия Сурикова, которая приурочена в 175-летию со дня его рождения.

На выставке представлены все знаменитые работы живописца, но пристальное внимание посетителей привлекла картина «Взятие снежного городка».

На ней один из персонажей очень напоминает известного режиссера Никиту Михалкова. Причем как выяснилось позже, сходство совершенно неслучайно.

В музее рассказали, что Сурикову для этой картины позировали знакомые и родственники. Похожий на Михалкова мужчина в богатой шубе – это Александр Суриков, младший брат великого живописца. А правнуками автора «Взятия снежного городка» являются и Никита Михалков, и еще один режиссер Андрей Кончаловский.

Все дело в том, что старшая дочь художника Ольга была замужем за живописцем Петром Кончаловским. Именно поэтому персонаж на картине, которого изобразил Александр Суриков, и Никита Михалков – родственники, что и объясняет их схожесть.