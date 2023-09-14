Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В государственном художественном музее в Новосибирске проходит выставка полотен художника Василия Сурикова, которая приурочена в 175-летию со дня его рождения.

На выставке представлены все знаменитые работы живописца, но пристальное внимание посетителей привлекла картина «Взятие снежного городка».

На ней один из персонажей очень напоминает известного режиссера Никиту Михалкова. Причем как выяснилось позже, сходство совершенно неслучайно.

В музее рассказали, что Сурикову для этой картины позировали знакомые и родственники. Похожий на Михалкова мужчина в богатой шубе – это Александр Суриков, младший брат великого живописца. А правнуками автора «Взятия снежного городка» являются и Никита Михалков, и еще один режиссер Андрей Кончаловский.

Все дело в том, что старшая дочь художника Ольга была замужем за живописцем Петром Кончаловским. Именно поэтому персонаж на картине, которого изобразил Александр Суриков, и Никита Михалков – родственники, что и объясняет их схожесть.

Вам может понравиться

Скончалась советская и российская актриса Мария Скуратова

На 91-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Мария Скуратова. Об этом стало известно из сообщения театра Российской Армии. В сообщении театра говорится: «10 сентября на 91-м году ушла из

Названы фамилии знаменитостей, уехавших из РФ на Украину после начала СВО

Портал News.ru рассказал, чем сейчас занимаются артисты, которые с началом СВО приняли решение уехать на Украину. Одним из них стал певец Макс Барских. В одном из своих заявлений он запретил

В фильме ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2» должен появиться Тигра

После огромного финансового успеха фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» в начале 2023 года продюсеры не замедлили запустить производство его сиквела. На данный момент продолжаются основные съемки, но создатели фильма