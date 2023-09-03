Известная 58-летняя певица Анастасия сообщила трагическую новость о смерти собственной матери. Людмила Салдадзе скончалась в возрасте 83 лет, однако причина смерти на данный момент не известна.

Мать известной певицы родилась в Ольском районе Хабаровского края в далеком 1940 году. Она получила образование режиссер художественного кино и телефильмов после завершения обучения в 1971 году режиссерского факультета ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова).

Людмила Салдадзе работала в жанре документального кино, а также является автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)». Высокие профессиональные навыки женщины были отмечены многочисленными наградами, в том числе и званием заслуженного деятеля искусств РСФСР. Жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов наградило Людмилу Салдадзе дипломом за картину «Сердце в подарок».

Известный режиссер была лауреатом Государственной премии СССР, а также Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом».