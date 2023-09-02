Мать артиста Алексея Янина подтвердила его смерть, а также рассказала о последних днях сына, с огромным трудом сдерживая слезы.

Она сообщила, что в конце августа Янин был отправлен на реабилитацию в больницу в поселке Малаховка. Артист испытывал серьезные проблемы со сном, однако чувствовал себя совсем не так плохо, как сразу после инсульта.

Супруга Алексея и телеведущая Яна Чурикова помогли собрать средства на реабилитацию в размере 500 тысяч рублей. Но это не помогло, 2 сентября Янин скончался в больнице.

По словам жены актера, перед инсультом он слишком заработался, совершал до 25 авиаперелетов. При таком сложном графике Алексей еще и перестал принимать выписанные врачом лекарственные препараты, необходимые для поддержания в нормальном состоянии слабых сосудов. Все это спровоцировало инсульт.