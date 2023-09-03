В телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!» ведущий вспомнил о группе «Антиреспект», судьба участников которой сложилось достаточно трагически. Эту группу создали два родных брата – Александр и Михаил Степановы. Ребята родились
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В телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!» ведущий вспомнил о группе «Антиреспект», судьба участников которой сложилось достаточно трагически. Эту группу создали два родных брата – Александр и Михаил Степановы. Ребята родились в небольшом селе в Сибири и, начиная с малых лет, увлекались музыкой.

Под влиянием композиций популярных в начале 2000-х годов групп, таких, как «Каста» и «Многоточие» братья решили создать свой собственный музыкальный коллектив. В 2005 году появилась группа, получившая название «Антиреспект».

Музыкальный коллектив стал достаточно популярным среди определенной ниши слушателей. Но в 2019 году произошло трагическое событие – Михаил в возрасте 30 лет скоропостижно скончался. Его младший брат, Александр, не смог продолжать выступать на концертах без брата из-за невосполнимого чувства утраты. Александр также ушел из жизни в возрасте 30 лет в апреле 2023 года. Но талантливый дуэт все равно оставил много своих песен, которые до сих пор слушают поклонники их творчества.

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