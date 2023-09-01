Многие люди в День знаний испытывают ностальгию по своим школьным годам. Некоторые с улыбкой на лице вспоминают, как прогуливали уроки, кто-то вспомнит беззаботное веселье со школьными товарищами, а кто-то, возможно,
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Многие люди в День знаний испытывают ностальгию по своим школьным годам. Некоторые с улыбкой на лице вспоминают, как прогуливали уроки, кто-то вспомнит беззаботное веселье со школьными товарищами, а кто-то, возможно, с нетерпением ждал выпускного. Портал 72.RU решил вспомнить, как в школьные годы выглядели известные тюменцы.

Завоевавшая любовь молодежи благодаря своим роликам в TikTok и таким хитам, как «Замело» и «Жу Жу», Юлия Гаврилина родилась в Тюмени в далеком 2002 году, а уже в октябре 2020 журнал Forbes поместил ее на четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров.

«Я была примерной ученицей, но при этом бунтаркой. В принципе, я со всеми учителями могла найти общий язык в силу того, что разговорчивая. Всех могу заговорить», – вспоминает свои школьные годы GAVRILINA.

Даниил Прытков, более известный под сценическим псевдонимом Niletto, родился в Тюмени в 1991 году. С ранних лет он любил заниматься творчеством, о чем свидетельствуют фотографии школьных лет. Сперва парень занялся танцами, а после увлекся музыкой. Когда песня «Любимка» возглавила все хит-парады, Даниил Прытков стал знаменитым на всю страну.

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