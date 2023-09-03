На 51-м году жизни скончалась Элеонор Фоче – знаменитый французский кинорежиссер и сценарист. Элеонор является победительницей Канского МКФ 2004 года за фильм «Вышивальщицы». Стоит также отметить такие знаменитые ленты, как
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На 51-м году жизни скончалась Элеонор Фоче – знаменитый французский кинорежиссер и сценарист. Элеонор является победительницей Канского МКФ 2004 года за фильм «Вышивальщицы». Стоит также отметить такие знаменитые ленты, как «Девчонки», «И зацветет гора», «Неуклюжая».

Причиной смерти Фоче является онкологического заболевание. С ним режиссер боролась на протяжении нескольких последних лет. Однако болезнь в итоге все равно забрала жизнь кинематографистки. Прощальный пост в социальной сети опубликовал ее супруг Жан-Кристоф Дельпиа – французский актер и режиссер.

Элеонор Фоче родилась в 1973 году в Нанте. С 1991 года приступила к изучению кино в Национальной школе Луи-Люмьера в городе Нуази-ле-Гран, расположенном неподалеку от Парижа. Ее карьера началась в качестве ассистента оператора, однако параллельно она снимала свои первые короткометражные фильмы.

Признание кинематографист получила благодаря своему полнометражному фильму «Вышивальщицы», который получил ряд номинаций и премий.

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