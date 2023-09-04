По информации интернет-портала «Кино-театр», из жизни ушел советский и российский актер тетра и кино Александр Топольсков. Отмечается, что артист умер в возрасте 73 лет 4 сентября. Причина смерти Топольскова не называлась.

Российскому зрителю актер запомнился ролью дяди Вити в сериале «Ростов-папа». Также он играл в таких известных проектах, как «На большой дороге» и «Дневник убийцы». Александр Топольсков окончил Ростовское училище искусств по специальности артист театра и кино.

Первая большая роль в кино Топольсковым была сыграна в середине 90-х годов. Параллельно актер играл в Таганрогском Чеховском театре с 1974 года. В 1999 году Александру Топольскову было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». За время работы в театре актер сыграл более 100 ролей.

Ранее сообщалось, что умер актер Кирилл Ильин, сыгравший в фильме «Солнцепек», повествующий о событиях на Донбассе в 2014. Ильин был обнаружен в своей квартире мертвым 24 сентября. Артисту было 32 года. Причина смерти не сообщалась.