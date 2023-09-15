Телеведущий Иван Ургант сыграл главную роль в дебютном художественном фильме журналиста Николая Солодникова. Съемки картины происходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области. На данный момент съемочный процесс новой картины уже завершен. Однако название фильма и дата премьеры пока еще не разглашаются.

Начинающий режиссер снял свою дебютную картину при поддержке Фонда Александра Сокурова «Пример интонации». Такую информацию сообщил Телеграм-канал «Сеанс», который также опубликовал кадры со съемочной площадки с Иваном Ургантом.

Николай Солодников выпускал на YouTube собственный проект «ещенепознер», а также программу «Солодников».

Ранее сообщалось, что Иван Ургант удивил своих поклонников новым образом. Шоумен выложил фото в социальных сетях, на котором он предстал с гладко выбритым лицом. Подписчики телеведущего оставили под снимком массу комментариев. Многие отметили, что Ургант будто помолодел на 15 лет.