Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Иван Ургант сыграл главную роль в дебютном художественном фильме журналиста Николая Солодникова. Съемки картины происходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области. На данный момент съемочный процесс новой картины уже завершен. Однако название фильма и дата премьеры пока еще не разглашаются.

Начинающий режиссер снял свою дебютную картину при поддержке Фонда Александра Сокурова «Пример интонации». Такую информацию сообщил Телеграм-канал «Сеанс», который также опубликовал кадры со съемочной площадки с Иваном Ургантом.

Николай Солодников выпускал на YouTube собственный проект «ещенепознер», а также программу «Солодников».

Ранее сообщалось, что Иван Ургант удивил своих поклонников новым образом. Шоумен выложил фото в социальных сетях, на котором он предстал с гладко выбритым лицом. Подписчики телеведущего оставили под снимком массу комментариев. Многие отметили, что Ургант будто помолодел на 15 лет.

Вам может понравиться

Разведка Украины «перехватила и зафиксировала информацию» о поставках РФ снарядов из КНДР

На Украине заявили, что Северная Корея поставляет артиллерийские снаряды России. По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, ГУР «перехватывает и фиксирует» подобную информацию. Также он заявил, что Россия запрашивает

В Москве задержана снимавшая порноролики с 12-летней дочерью женщина

41-летняя жительница столицы склоняла к сексуальным отношениям свою 12-летнюю дочь и снимала порноролики для продажи, рассказал тг-канал Shot. Порнографические видеозаписи женщина сбывала через интернет. Так, среди ее клиентов оказался педофил

РИА Новости: Откуда ВСУ возьмут пополнение для продолжения “контрнаступа”

Украинская армия 3 месяца ведет контрнаступление, но прорвать российскую оборону у нее не получается. Между тем, численность личного состава ВСУ заметно уменьшается из-за серьезных потерь. Именно поэтому Киеву требуется новая