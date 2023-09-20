Известный музыкант, автор песен и композитор Игорь Николаев в конце прошлой недели был госпитализирован с подозрением на инфаркт. К сожалению, первоначальный диагноз после дополнительного исследования подтвердился и 63-летнему артисту провели шунтирование коронарной артерии.

Портал «7 дней» со ссылкой на свой инсайдерский источник сообщает о реакции близкой подруги композитора известной певицы Аллы Пугачевой на новость об ухудшении здоровья Игоря Николаева. По словам источника, Примадонна очень сильно переживает за состояние здоровья Николаева, поскольку сама неоднократно переносила операции по стентированию сосудов.

Известно, что Пугачева отправила Николаеву личное сообщение перед операцией, однако артист пока не отреагировал на него. При этом Примадонна постоянно общается с супругой композитора Юлией Проскуряковой, которая держит певицу в курсе событий о состоянии здоровья своего мужа.