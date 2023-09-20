Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный музыкант, автор песен и композитор Игорь Николаев в конце прошлой недели был госпитализирован с подозрением на инфаркт. К сожалению, первоначальный диагноз после дополнительного исследования подтвердился и 63-летнему артисту провели шунтирование коронарной артерии.

Портал «7 дней» со ссылкой на свой инсайдерский источник сообщает о реакции близкой подруги композитора известной певицы Аллы Пугачевой на новость об ухудшении здоровья Игоря Николаева. По словам источника, Примадонна очень сильно переживает за состояние здоровья Николаева, поскольку сама неоднократно переносила операции по стентированию сосудов.

Известно, что Пугачева отправила Николаеву личное сообщение перед операцией, однако артист пока не отреагировал на него. При этом Примадонна постоянно общается с супругой композитора Юлией Проскуряковой, которая держит певицу в курсе событий о состоянии здоровья своего мужа.

Вам может понравиться

Борис Гребенщиков заявил Financial Times, что получает угрозы от украинцев

Основатель рок-группы «Аквариум», певец и композитор Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) во время интервью изданию Financial Times рассказал, что неоднократно получал письма от украинцев с

Убийца-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском за восемь часов до окончания своего срока

После 22 лет, проведенных в колонии, убийца-рецидивист совершил побег в день своего освобождения, не дождавшись нескольких часов до завершения своего срока наказания. В настоящий момент нетерпеливого заключенного разыскивают силами Федеральной

Полковник Кнутов рассказал, как разведка находит склады с ракетами Storm Shadow на Украине

Склады, на которых ВСУ хранят ракеты Storm Shadow и SCALP, а также другое западное вооружение, обнаруживают разведкой. Для этой цели применяются спутники и радиотехническое оборудование, позволяющее узнать, что, куда и