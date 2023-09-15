Российский композитор и музыкант Игорь Николаев угодил в больницу из-за проблем со здоровьем. Авторы Телеграм-канала «112» сообщают, что врачи оценивают состояние известного музыканта, как тяжелое.

В настоящий момент композитор находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Медики проводят детальное обследование для определения необходимости в оперативном хирургическом вмешательстве. Напомним, что в январе текущего года у 63-летнего музыканта начались первые серьезные проблемы со здоровьем сердца. Тогда артиста бригада скорой помощь экстренно доставила в больницу с подозрением на инфаркт.

После подтверждения диагноза Николаеву провели срочную операцию на сердце, в результате которого музыканту установили два стента. После стабилизации состояния артиста, его выписали из больницы. При этом сам артист в начале года опровергал информацию о своей срочной госпитализации, уверяя, что находился в клинике для проведения обследования.