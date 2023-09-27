Знаменитый российский актер и режиссер Федор Бондарчук вместе со своей супругой актрисой и сценаристом Паулиной Андреевой появился на премьере картины «Повелитель ветра». В этом фильме Федор Бондарчук исполнил главную роль.

Супружеская чета редко появляется на общественных мероприятиях, поэтому их появление на премьерном показе картины произвело фурор среди присутствующих. Паулина в качестве вечернего образа выбрала костюм тройку мужского кроя свободного стиля. Бондарчук также надел классический костюм. Супруги смотрелись гармонично друг с другом и мило позировали перед фотографами.

Фильм «Повелитель ветра», снятый режиссером Игорем Волошиным, рассказывает о легендарном путешественнике Федоре Конюхове, покорившем все земные полюса и океаны. Известно, что Конюхов выразил желание, чтобы в фильме его сыграл именно Федор Бондарчук. Супругу главного героя сыграла Анна Михалкова. Актриса посетила премьеру фильма в компании своей дочери и двоих племянников.