Бывший солист рок-группы Smash Mouth Стивен Харвелл, известный по таким хитам, как «I’m a Believer» и «All Stars», находится в очень тяжелом состоянии. Врачи предполагают, что ему осталось жить около
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Бывший солист рок-группы Smash Mouth Стивен Харвелл, известный по таким хитам, как «I’m a Believer» и «All Stars», находится в очень тяжелом состоянии. Врачи предполагают, что ему осталось жить около недели. Об этом в своем материале со ссылкой на представителей группы сообщает Entertainment Weekly.

Сообщается, что у вокалиста диагностирована терминальная стадия печеночной недостаточности. Простыми словами у Харвелла начала отказывать печень. Доктора выписали музыканта из клиники, чтобы он смог проститься со своими родными и близкими людьми, поскольку они предполагают, что жить ему осталось около недели.

В 2021 году вокалисту пришлось покинуть рок-группу Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке, когда он забывал текст песен и грубо выражался в адрес зрителей из-за очередного обострения прогрессирующей болезни.

Напомним, что около десяти лет назад врачи поставили Харвеллу диагноз кардиомиопатия, на фоне которой у музыканта развилась сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, негативно влияющая на память и речь.

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