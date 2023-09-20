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В эфире Первого канала продолжает выходить популярное музыкальное шоу под названием «Голос. Уже не дети». В ходе слепых прослушиваний дочь популярного певца Сергея Трофимова Елизавета подверглась жесткой критике со стороны одного из судей проекта – Димы Билана.

Для выступления в ходе слепых прослушиваний 15-летняя Елизавета выбрала песню Леона Рассела под названием «A song for you». При этом во время ее исполнения сразу два звездных тренера повернулись к ней лицом, а именно – Полина Гагарина и Егор Крид. Однако Дмитрий Билан после выступления Елизаветы подверг ее стиль исполнения жесткой критике.

По словам Билана, во время исполнения композиции Елизавета не смогла раскрыть свою индивидуальность и самобытность. «А можно я немного повозмущаюсь? Прямо хочется. Вы, конечно, извините, у меня просто такое мнение. Почему вы все пытаетесь делать голоса похожими? Для чего это? Вы его даже прикрываете одинаково», – возмутился Билан.

При этом Полина Гагарина похвалила Елизавету за исполнение песни, а Егор Крид пригласил ее в свою команду, на что девушка с радостью согласилась.

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