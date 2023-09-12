Популярная американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись из своего отпуска, в который она отправилась пару дней назад.

На опубликованных кадрах 54-летняя актриса похвасталась своей стройной фигурой в купальнике. Звезда сериала «Друзья» грациозно шла по пляжу, одетая в черное бикини с треугольным лифом. При этом Энистон повязала на пояс полосатый плед, чтобы прикрыть низ. Актриса дополнила свой образ соломенной шляпой с широкими полями. Публикацию Дженнифер подписала кратко: «Накидала летних кадров».

Актриса отправилась на отдых вместе со своими друзьями – телеведущим Джимми Киммелом и актером Джейсоном Бейтманом. Поклонники активно прокомментировали кадры с Энистон, оставив массу положительных отзывов о прекрасной фигуре актрисы.

Ранее Дженнифер Энистон поделилась со своими фанатами секретами своей молодости. По словам звезды, в течение многих лет она смогла разработать собственную систему ухода за своим лицом. По ее словам, оставаться в форме ей помогает правильное питание, умеренное занятие спортом и правильный уход за кожей.