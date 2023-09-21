В ходе пресс-конференции, посвященной гала-концерту всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна», популярный российский певец Дима Билан заявил, что его вновь посетила мысль выкупить дом своего деда, который находится в Пестречинском районе Татарстана.

По его словам, с возрастом проявление так называемого «зова крови и земли» обостряется, поэтому певец чаще стал приезжать в Пестерцы, где прошли детские годы будущего заслуженного артиста РФ. При этом Дима Билан еще в прошлом году заявлял о намерении выкупить дом своего дела у нынешних владельцев, чтобы вернуть себе родовое гнездо.

«Я очень хотел приобрести этот дом. Пропустил эту ситуацию и, в общем, там новый владелец. Этот вопрос на самом деле открытый. Хотелось бы журналистов попросить не делать так, чтобы цена на этот дом взлетела. Потому что она уже взлетела, узнав о том, что я хочу его выкупить. Но история не про деньги. Вы, наверное, понимаете, что такое чувствовать зов своей крови – с возрастом это проявляется все больше и больше», – отметил Билан.