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Художнику-концептуалисту из Дании Йенсу Хаанингу придется вернуть около 500 тысяч крон (7,3 млн рублей) Музею современного искусства в Ольборге за нарушение контракта. Предприимчивый творец попытался продать учреждению два чистых холста.

Ранее музею понравились две работы Хаанинга, представляющие собой изображение среднего годового дохода жителей Австрии и Дании. На полотна художник наклеил купюры разного достоинства. В учреждении попросили создать такие же шедевры и для них, заплатив 40 тысяч гонорара и выделив около полумиллиона датских крон для самих картин.

Художник справился с задачей точно в срок и прислал в музей два чистых холста. Он написал также, что новый его шедевр называется «Бери деньги и беги».

В музее такое современное искусство не оценили и подали иск в суд. Хаанинг объяснил судье, что намеренно нарушил контракт, так как чистые полотна тоже могут быть представлением о среднегодовом заработке.

Суд подобный аргумент не принял и обязал творца вернуть деньги музею. Помимо этого, ему придется оплатить издержки, поэтому художник окажется в минусе.

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