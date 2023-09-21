Известная российская актриса театра и кино Дарья Мороз решила испытать свои силы режиссерской работой. Дарья стала режиссером сериала «Секс. До и после», однако также появилась и в кадре. Своими впечатлениями от съемочного процесса она поделилась с журналистами во время интервью.

40-летняя артистка рассказала, что осталась недовольна своей работой в кадре. Ей не понравилась именно ее работа как актрисы, но, несмотря на это, съемочный процесс стал для нее «совершенно волшебным».

По словам актрисы, взяв на себя две обязанности одновременно, она честно признается, что с одной не справилась на все сто. «Я сто раз пожалела, что решила играть у себя же в картине. И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз».

Сериал «Секс. До и после» расскажет несколько историй героев, в которых главное не секс, а то, что его окружает и происходит из-за него или после него. В главных ролях: Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарёв, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Дарья Мороз и другие.