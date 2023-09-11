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В Сочи завершился фестиваль онлайн-кино «Новый сезон», где известная российская актриса Дарья Мороз представила свой режиссерский дебют – это сборник киноновелл, который получил название «Секс. До и после».

Этот проект в ближайшее время будет доступен на стриминговом сервисе Okko. Он включает в себя 14 небольших и разнообразных эпизодов, длительностью от 15 минут до получаса каждый.

Все новеллы объединены тем, что разворачиваются в одном и том же роскошном ресторане и рассказывают о разных персонажах, саму актрису Дарью Мороз также можно увидеть в кинокартине. Она исполнила строгой управляющей этого ресторана.

Фестиваль «Новый сезон» проходил в городе Сочи два дня – с 9 по 10 сентября.

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