На Троекуровском кладбище 6 сентября прошла церемония открытия памятника в честь Юрия Шатунова. Однако бывший солист «Ласкового мая» Андрей Гуров не присутствовал на ней. При этом он также отсутствовал на похоронах Шатунова, который скоропостижно скончался от обширного инфаркта летом 2022 года в возрасте 48 лет. О причинах такого поведения сообщает «Пятый канал».

По словам Гурова, его отношения с Юрием Шатуновым были хорошими, как во время совместной работы в группе «Ласковый май», так и после распада коллектива. Однако он объясняет свое решение отсутствовать на похоронах коллеги и церемонии открытия памятника в его честь недоверием к данным мероприятиям в целом.

Гуров заявил: «Я бы и не поехал. Я и на похороны его не ездил. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым. И опять же – как много разговоров о том, что на самом деле в могиле нет праха Юры Шатунова и что его жена Светлана забрала этот прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище просто ничего нет. Это однажды рассказал один из охранников кладбища».