Неделя моды в Лондоне, которая будет проходить с 14 по 19 сентября, началась с вечеринки Vogue World. Мероприятие посетило множество известных личностей. На красной дорожке можно было увидеть актрису Кейт Уинслет, Алексу Чанг, Твигги и даже принцессу Беатрис.

Все селебрити выбрали стильные образы, однако всеобщее внимание было приковано к 41-летней актрисе Сиенне Миллер. Будучи в положении артистка выбрала очень экстравагантный и дерзкий образ. Она надела белый кроп-топ и пышную юбку Schiaparelli. Впервые публика увидела оголенный «беременный» живот актрисы, сообщает издание Daily Mail. Многие пользователи в Сети отметили, что в этом наряде актриса напомнила большое пышное белое облако.

Сиенна Миллер ждет ребенка от своего возлюбленного – 26-летнего манекенщика Оли Грина. Для Сиены это будет второй ребенок, ведь она воспитывает 10-летнюю дочь от британского актера Тома Старриджа. Стало известно, что актриса забеременела путем ЭКО. Для этого она ранее замораживала свои яйцеклетки.